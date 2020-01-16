رئيس الجمهورية يبعث ببرقية الى السيد السيستاني

2020/01/16 | 17:16 - المصدر: السومرية نيوز

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صالح: رئاسة الجمهورية على استعداد للاتصال بالجهات الطبية لتقديم الرعاية اللازمة للسيد السيستاني

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