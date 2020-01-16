الحشد الشعبي: آية الله السيستاني درعاً حصيناً لنا ويجهد بالدعاء لأبنائه المقاتلين

2020/01/16 | 17:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الحشد الشعبي، الخميس، انه سيبقى رهن إشارة المرجع الأعلى آية الله السيد علي السيستاني، في الدفاع عن العراق وشعبه وأرضه ومقدساته، مشيرا الى أن المر...

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