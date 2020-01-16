سهيل قبلان - هل يذوت حكام اسرائيل تصريحات اوباما ويتجهوا نحو فجر السلام

2020/01/16 | 17:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان ان التسامح مع مجرم وعدم معاقبته وعدم ايقافه عند حده سيشجعه على اقتراف المزيد من الجرائم, وعدم معاقبته امر سيء جدا وليس في صالح الجميع بشكل عام, والتلوث الفكري والنفسي بداء العنصرية الفتاك وما ينجم عن ذلك من نتائج سيئة اولها واخطرها فقدان المصاب بوباء العنصرية للصفة الانسانية الحقيقة التي تميز الانسان عن باقي الكائنات خاصة الوحشية, ومن هنا اهمية العمل المكثف لتجفيف منابع الرذيلة والجرائم الكامنة في......

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