طالباني يؤكد على ضرورة حل المشاكل مع بغداد

2020/01/16 | 17:21 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوباد طالباني وستيفن فيغن

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