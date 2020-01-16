الرئيس برهم صالح يطمئن على صحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني

2020/01/16 | 17:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعث رئيس الجمهورية برهم صالح، برقية إلى المرجع الأعلى السيد علي السيستاني للاطمئنان على صحته بعد تعرضه الى وعكة صحية.

وقال الرئيس صالح، إنه تابع منذ اللحظات الأولى خبر تعرض السيد السيستاني للوعكة الصحية، وما ترتب عليه، من تمام العملية الجراحية بنجاح.

وأضاف، أن رئاسة الجمهورية ستكون على أتم الاستعداد للاتصال بالجهات الطبية المختصة لتقديم الرعاية اللازمة، مع الإيمان الكامل بكفاءة الكوادر الطبية التي أجرت وأشرفت على إجراء العملية الجراحية والتي ستتابع الرعاية اللاحقة للسيد السيستاني.

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