توقيع شيك على بياض.. احمد سعداوي

2020/01/16 | 17:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: توقيع شيك على بياض .خلال الأيام الماضية قرأت العديد من المراجعات والآراء والتعليقات على ما سمّي بـ “الاتفاقية الصينية”، ولم أصل بصراحة الى قناعة قطعيّة بشأن هذا الموضوع.بوصلتي الشخصية في هذا الموضوع أو أي موضوع أخر يتعلق بواقع البلاد ومستقبلها هو: المصلحة الوطنية.وهذه المصلحة في عالم معقد […]

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