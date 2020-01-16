ترويع بالأسلحة وتهديدات تطال عمالاً من الصين في ميسان واصابات متفاوتة.. شاهد الصور

2020/01/16 | 17:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض عدد من العاملين الصينيين في شركة انتن أويل التابعة لشركة بترو چاينا الصينية في قضاء الكحلاء التابع لمحافظة ميسان إلى اعتداءت متكررة من عدد من الأشخاص الخارجين عن القانون.وبحسب شهود عيان، أدت الاعتداءات إلى إصابة عدد من العاملين الصينيين بعيارات نارية ما ولّد خوفا لدى العاملين في الشركة ومن بينهم العمال العراقيين.

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