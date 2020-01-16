داعش يهاجم قرية شرقي صلاح الدين بـ8 قذائف هاون

2020/01/16 | 17:41 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بان داش هاجم قرية في صلاح الدين بـ8 ثمانية قذائف هاون.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "داعش هاجم قرية البو طراز شرقي صلاح الدين بمحاذات ديالى، وقصفها بنحو 8 قذائف هاون".

واضاف "لا توجد معلومات عن خسائر حتى الان".

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