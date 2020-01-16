خبير قانوني يعلق على اعتقال المتظاهرين

2020/01/16 | 17:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادعلق الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، على امكانية اعتقال القوات الامنية للمتظاهريين دون اوامر قضائية.وقال التميمي في منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، وتابعته "كلكامش برس" انه "لايجوز إلقاء القبض على الأشخاص أو توقيفهم الا بامر صادر من قاض أو محكمة متخصصه وفق المادة ٩٢ من قانون الأصول الجزائية وما بعدها".وأضاف انه "أما في حالة إلقاء القبض على الأشخاص دون امر من سلطة قضائية فإن قانون العقوبات يعاقب بالسجن ١٠ سنوات وهي جناية على ذلك فق المادة ٣٢٢ منه"، مؤكدا ان "الدستور منع ذلك في المادة ١٩ منه فمنع إلقاء القبض دون امر ومنع الحجز وكذلك منع ذلك الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق العهد الدولي".وأشار التميمي الى ان "هذا النوع من الاعتقال يسمى الاعتقال الإداري وهو الذي لا يصدر من القضاء وهو محرم في المواثيق الدولية وكل دساتيرالعالم".وأكد انه "لايمكن منع الناس في التظاهر بمنطقه دون أخرى لشمولية التظاهرات وتوسعها والجهات الأمنية ملزمة بتوفير الحماية في كل أماكن التظاهرات"، مبينا ان "هذا لايبرر الاعتقال وفق المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب لأنها تهمة خطره لايمكن ان تكون سبب لتصفية المتظاهرين".

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