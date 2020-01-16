العراق يكلف ايطاليا بتنفيذ مشروع نصب محطتي تحلية مياه

2020/01/16 | 17:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداداعلنت وزارة النفط، اليوم الخميس، عن موافقة مجلس الوزراء على تكليف إحدى الشركات العالمية، بتنفيذ مشروع نصب محطتي تحلية مياه محطة البراضعية.وذكرت تقارير رسمية اطلعت عليها "كلكامش برس" إن "مجلس الوزراء وافق على تكليف شركة (ENI) الإيطالية، بتنفيذ مشروع تجهيز ونصب محطتي تحلية مياه بحرية لمحطة البراضعية سعة ٤٠٠م٣/ ساعة".وأضافت أن "الكلفة الكلية للمشروع، بلغت أربعة وعشرون مليار دولار، بحسب الآليات التي وضعتها وزارة النفط".وإشارت تلك التقارير إلى أن "القرار جاء تعديلاً على قرار مجلس الوزراء المرقم (١٨٠) لسنة ٢٠١٩".

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