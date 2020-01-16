منفذ إبراهيم الخليل: إحباط تهريب كمية كبيرة من مادة الهيروين الى تركيا

2020/01/16 | 17:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الجهات الأمنية في إقليم كردستان، عن إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة الى تركيا.

وأكدت سلطات منفذ إبراهيم الخليل الحدودي في بيان، اعتقال شخصين حاولا تهريب سبعة وعشرين كيلوغراما من مادة الهيروين، عبر المنفذ الى الجانب التركي، إضافة الى ضبط العجلة المستخدمة في عملية التهريب، مبينة ان المتهمين قاما بإخفاء المادة المخدرة، وتمويهها بمادتي البهارات والبخور، سعيا منهما لمنع الكشف عنها من قبل الكلاب المستخدمة في الكشف عن المخدرات.

فيما أشار البيان الى إحالة أوراق التحقيق الى القضاء، بعد إجراء التحقيقات الأولية وأخذ إفادات المتهمين.

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