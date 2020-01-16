شكوك حول مشاركة تشتشاريتو امام ريال مدريد

2020/01/16 | 17:42 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

غاب المهاجم المكسيكي خافيير تشيتشاريتو، اليوم الخميس عن مران فريقه إشبيلية في الجلسة قبل الأخيرة التي تسبق مواجهة ريال مدريد، المقررة السبت المقبل ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.

وما زال "تشيشاريتو" الذي وصل لصفوف إشبيلية في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بانتظار حسم انتقاله المحتمل لنادي لوس أنجليس جالاكسي الذي يلعب بالدوري الأمريكي.

ويتفاوض ممثلو اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مع المسؤولين بالنادي الأندلسي، وقد يتم الإعلان عن انتقاله للفريق الأمريكي خلال الأيام المقبلة.

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