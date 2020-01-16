2020/01/16 | 17:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت وكالة صدى الاعلام، على صورة تظهر لحظة وصول المرجع الديني الاعلى سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني الى المستشفى لاجراء عملية جراحية بعد ان تعرض الليلة الماضية الى كسر بمنطقة الفخذ نتيجة التواء قدمه.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة ..



لحظة وصول المرجع السيستاني الى المستشفى لاجراء عملية جراحية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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