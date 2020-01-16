السيد أحمد الصافي يُعلن عن نجاح عمليّة المرجع الأعلى السيستاني

2020/01/16 | 17:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وكيلُ المرجعيّة الدينيّة العُليا سماحة السيد أحمد الصافي(دام عزّه) من مستشفى الكفيل التخصّصي، عن نجاح عمليّة المرجع الدينيّ الأعلى آية الله العظمى سماحة السيّد علي الحسينيّ السيستانيّ(دام ظلّه الوارف).هذا ويبشّر الفريقُ الطبّي العراقيّ الناسَ بسرعة شفائه إن شاء الله تعالى، وسنوافيكم بالمزيد من الأخبار حال توفّرها من المصدر.تابعوا قناة وكالة صدى الاعلام

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