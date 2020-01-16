عبدالرزاق دحنون - من يملك الدَّين الأمريكي؟

2020/01/16 | 17:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالرزاق_دحنون تحية إلى الأستاذ الدكتور محمود يوسف بكيرتقول جريدة قاسيون التي يُصدرها حزب الإرادة الشعبية السوري ويقوده الدكتور قدري جميل: وصل الدَّين الأمريكي في شهر 12-2019 إلى مستوى 23 تريليون دولار، تركز معظم التصريحات على حصة الأطراف الأجنبية من الدَّين الأمريكي ولكن الدَّين الأمريكي بمعظمه مملوك من جهات وأطراف أمريكية.تقسيم الدَّين الأمريكي من حيث مالكي الدَّين معقد وله عدة تقسيمات، ال......

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