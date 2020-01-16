2020/01/16 | 18:22 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقاتلات عراقية تدك معسكر لبوة وتطيح بـ"ارهابيين"

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