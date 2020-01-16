2020/01/16 | 18:24 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع سيحضره وزير الشباب والرياضة و رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ومستشار رئيس الوزراء كجهات ضامنة لبنود الاتفاق

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