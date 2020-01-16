هازارد افضل لاعب بلجيكي للمرة الثالثة توالياً

2020/01/16 | 18:27 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توج جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، إدين هازارد، بجائزة أفضل لاعب بلجيكي خارج بلده خلال عام 2019، وفقًا لما قدمه طوال العام الماضي وتحديدًا مع تشيلسي قبل الانتقال إلى سانتياجو برنابيو.وتسلم هازارد جائزته من صحيفة “HLN” البلجيكية والتي تقدمها سنويًا، بعدما تفوق برصيد 458 نقطة على كل من لاعب وسط مانشستر

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