وزير الخارجية الإيراني يعلق على اعلان نجاح العملية الجراحية للسيستاني

2020/01/16 | 18:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، على نجاح العملية الطبية التي اجريت للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، بعد تعرضه إلى كسر في الفخذ الأيسري، بمقر إقامته في مدينة النجف.

وقال ظريف على حسابه بموقع "تويتر": "بشری لنا جمیعا فی ایران و فی العراق بنجاح العملیة الجراحیة للمرجع الکبیر آیة الله العظمی السید علی السیستانی ادام الله ظله الوارف داعین الله جل وعلا بسرعة شفائه و ان یتم نعمته علینا بسلامته".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر طبي في دائرة صحة محافظة النجف، بخروج المرجع الاعلى، علي السيستاني، من صالة العمليات وإتمام عمليته بنجاح، بعد تعرضه للكسر في الفخذ.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "كادراً طبيا أجرى عملية للمرجع السيستاني، تكللت بالنجاح، بعد تعرضه للكسر في الفخذ ليلة امس".

واضاف أن "السيستاني، خرج من صالة العمليات بعد اجراء العملية".

قبيل ذلك، افاد مصدر مسؤول في مكتب المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، بتعرض المرجع إلى التواء في قدمه الليلة الماضية.

وقال المصدر في بيان رسمي تلقته (بغداد اليوم)، إن "سماحة السيد (دام ظلّه) تعرّض في الليلة الماضية لالتواء في الرجل اليسرى ادى الى كسر في عظم الفخذ وستجرى له عملية جراحية هذا اليوم - ان شاء الله - باشراف فريق طبي عراقي".

وأضاف، المصدر في بيانه: "نرجو من المؤمنين الكرام ان لا ينسوا سماحته من الدعاء".

بغداد اليوم - بغداد

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وقال الصافي، إن "الوضع الصحي للسيستاني مستقر وهو بكامل حيويته"، مبينا أن "العم

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وذكر رشاد كلالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوات التحالف الدولي

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