مصدر يكشف عن تعيين اعضاء مفوضية الانتخابات السابقين في مناصب حساسة

2020/01/16 | 18:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن وجود مفاوضات حول تعيين اعضاء مجلس مفوضية الانتخابات السابقين في مناصب حساسة.وقال المصدر ان “هناك مفاوضات لتعيين عضو مفوضية الانتخابات السابق كريم التميمي […]

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