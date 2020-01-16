العبد ربه: نخشى سيطرة “الميليشات الايرانية” على المناطق السنية بعد خروج الاميركان

2020/01/16 | 18:31 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر النائب السابق عن محافظة نينوى محمد نوري العبد ربه، اليوم الخميس، عن خشيته من سيطرة الميليشات الايرانية على المناطق السنية بعد خروج الاميركان من العراق.وقال العبد ربه ان […]

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