مساعد طبيب وطالب جامعي.. فيديو يبرئ شخصا ظهر مع احمد عبد الصمد وشبّه بآخر مع هادي العامري

2020/01/16 | 18:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، صوراً لشخص ظهر خلف الراحل احمد عبد الصمد الذي اغتيل قبل ايام في البصرة.وربط مدونون في صور مرفقة للشاب الذي برأ نفسه من شبيه له يقف الى جانب هادي العامري وحامد الجزائري لحظة تشييع ابو مهدي المهندس ببغداد.

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