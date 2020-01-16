رايتس ووتش تتهم الدولة العراقية بالتواطؤ في “مذبحة المحتجين”

2020/01/16 | 18:39 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الخميس، قوات مسلحة غير محددة، بالتعاون مع قوات الأمن الوط...

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