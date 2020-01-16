بلاسخارت: حكمة السيد السيستاني الهاماً لنا جميعاً

2020/01/16 | 18:40 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت، عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمرجع الأعلى اية الله العظمى الامام السيد السيستاني، بعد اجرائه عملية جراحية في مستشفى الكفيل.وقالت بلاسخارت في تغريدة على {تويتر} “خالص تمنياتنا بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية الى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني..دام صوته وحكمته إلهاماً

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