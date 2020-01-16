الاعلام الامني: تدمير معسكر لبوة في وادي الشاي ومقتل جميع الارهابيين فيه

2020/01/16 | 18:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، عن تدمير معسكر لبوة في وادي الشاي ومقتل جميع الارهابيين فيه.

وقالت الخلية في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وبهدف ملاحقة العناصر الإرهابية، نفذت القوة الجوية العراقية بطائرات ال F_16 ضربات جوية في وادي الشاي ضمن سلسلة جبال حمرين، وقد أسفرت عن تدمير معسكر لبوة داخل الوادي، وقتل جميع العناصر الإرهابية التي كانت بداخله".

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