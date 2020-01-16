لبنان تقترب من تشكيل حكومة تكنوقراط من 18 وزيراً

2020/01/16 | 18:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةأعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، حسن خليل، اليوم الخميس، قرب تشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيرًا.جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده خليل، عقب لقاء بين رئيس مجلس النواب، نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بمقر رئاسة البرلمان بالعاصمة بيروت.وقال خليل إن "اللقاء كان إيجابيا جدا، وهو استكمال لتواصل مستمر، وقد أمّن مناخات جعلت الاتفاق على تشكيل حكومة اختصاصيين تمثل أوسع شرائح ممكنة".وأضاف: "تقدمنا اليوم الى حد كبير جدا، ونحن على عتبة تأليف الحكومة الجديدة، وهي حكومة اختصاصيين من 18 وزيرا كما طرح دياب واعتمد فيها معايير موحدة". واعتبر خليل أن "المهم أن ننتقل الى مرحلة التأليف بأسرع وقت".

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