ضبط مسافر عراقي بحوزته قطع أثرية في منفذ الشيب

2020/01/16 | 18:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، عن ضبط مسافر عراقي بحوزته قطعة اثرية يريد تهريبها عبر منفذ الشبيب الحدودي في محافظة ميسان.وقالت الهيئة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "تمكنت مفارز هيئة المنافذ الحدودية من ضبط مسافر عراقي بحوزته قطع ومخططات أثرية يروم تهريبها من العراق الى إيران عبر منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان".وأضافت ان "المتهم كان بحوزته اربع قطع أثرية فرعونية ولوحة تتضمن رسوم فرعونية".وأكدت انه "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى مركز شرطة الشيب لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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