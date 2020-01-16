الدفاع المدني توضح اسباب تسرب غاز داخل مجمع بسماية وتصدر عدة ارشادات

2020/01/16 | 18:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضحت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اسباب تسرب غاز داخل مجمع بسماية السكني.

وقالت في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تود أن تلفت عناية المواطنين الساكنين في مجمع بسماية السكني حول تسرب غاز الطبخ في احدى الشقق داخل المجمع والذي ادى الى انفجار الحق اضرار مادية في الشقة المذكوره أسفر عن تصدع في الجدران وخلع بعض الابواب والنوافذ".

واضافت "حيث كانت اسباب الانفجار نتيجة اهمال مالك الشقة من خلال قيامه بتصرف غير مسؤول بالتجاوز على منظومة الغاز الرسمية والمثبته من قبل الشركة المجهزة ومد توصيلات من الانابيب البلاستيكية الى غرفة صغيرة ( اللوندري ) متخذ كـ مطبخ اضافي مخالف للتعليمات وشروط السلامة والامان"

وتابعت تهيب مديرية الدفاع المدني جميع المواطنين من سكنة مدينة بسماية الى اتباع الوصايا والارشادات المدونه أدناه متمنين السلامة للجميع .





1- عدم التجاوز على منظومات الغاز الرسمية والمصممه من قبل الشركة المجهزة منعاً باتاً .





2- عدم مد اي وصلات أنابيب اضافية للغاز داخل الشقة لأي سبب كان ويتحمل المخالف التبعات القانونية وفق الاجراءات الاصوليه المتبعة .





3- عدم استخدام اسطوانات الغاز السائل سواء الاسطوانات الحديدية او البلاستيكية منعاً باتاً داخل الشقق لحتمال وجود تسريب غازي فيها .





4- قيام الشركة المجهزة للغاز بالفحص الدوري والمفاجئ على كافة الشقق السكنية وأخذ التعهدات الخطية من المخالفين برفع المخالفات فوراً .





5- في حالة وجود أي تسرب للغاز يتم الاغلاق الفوري لصممات الغاز وابلاغ الشركة المجهزة لاصلاح الخلل .





6- قيام مسؤولي العمارات وبالتعاون مع مفرزة الدفاع المدني وشركة الغاز بأجراء حملات توعوية ارشادية لكافة الساكنين هدفها نشر توصيات الدفاع المدني حول مخاطر التجاوز على منظومات الغاز او استخدام الاسطوانات الغازية داخل الشقق السكنية .

7- ضرورة قيام شركة الغاز بتوفير خط ساخن للبلاغات الطارئة حول اي تسرب غازي داخل الشقة .





8- ضرورة سرعة الاتصال على هاتف سيطرة الدفاع المدني 115 المجاني من كافة الشبكات للتبليغ عن الحالات الطارئة لا سمح الله .

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