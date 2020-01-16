السودان.. تعيين مدير جديد للمخابرات العامة

2020/01/16 | 18:48 - المصدر: العهد نيوز

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أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السوداني، اليوم الخميس، قبول استقالة الفريق أول أبوبكر دمبلاب من منصب المدير العام لجهاز المخابرات العامة وتعيين الفريق

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