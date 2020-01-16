بالوثيقة.. وزير الداخلية يوافق على إعادة المراتب المستقيلين الراغبين بالعودة إلى الخدمة

2020/01/16 | 18:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

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