الفريق الطبي: العملية تكللت بالنجاح والمرجع الأعلى بمرحلة الشفاء التام

2020/01/16 | 18:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الفريق الطبي المعالج للسيد السيستاني، اليوم الخميس، أن العملية الجراحية للمرجع الأعلى تكللت بالنجاح.

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