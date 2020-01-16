بالفيديو.. توضيح رسمي من الصافي وأطباء عالجوا السيستاني.. هذا ما جرى للمرجع الديني بالتفصيل

2020/01/16 | 18:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وكيلُ المرجعيّة الدينيّة العُليا أحمد الصافي، الخميس، تفاصيل ما جرى للمرجع الديني السيد علي السيستاني ليلة امس.وقال الصافي في مؤتمر عقد عقب خروج المرجع من عملية جراحية لفخذه الايسر بأحدى مستشفيات النجف، إن “الوضع الصحي للسيستاني مستقر وهو بكامل حيويته”، مبينا أن “العملية اجريت بكوادر عراقية واستغرقت نصف ساعة وان السيد السيستاني بصحة […]

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