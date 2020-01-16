ميشيل نجيب - أفاعى الدين والدنيا

2020/01/16 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ميشيل_نجيب من المشكلات التى تصيب المجتمعات المتخلفة والتى تنقله من تخلف إلى تخلف أكبر، وعندما نتكلم عن مصر الوطن يذكرها الجميع بكل خير ومحبة وأنها كانت سباقة إلى الإصلاح والنهضة والتطلع إلى مجتمعات الحداثة، لكن كان هناك دائماً محور الشر أو قوى ومحور التخلف القائم على النخبة الثقافية الدينية التى تتحالف مع الأصولية الدينية والذى تجمعهم معاً وتتولى إمدادهم بما يحتاجونه من دينار ودولار تلك الدول التى تحب لمصر ا......

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