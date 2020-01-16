محمد زكريا توفيق - من دفتر الهجرة، الرحلة

2020/01/16 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_زكريا_توفيق جاء اليوم الفارق في حياتي، وحياة أي مهاجر.لا يقل خطورة عن يوم الميلاد والزواج والرحيل.يوم ترك الوظيفة المضمونة، والحياة السهلة البسيطة الدافئة اللاهية، بدون مسؤولية تذكر، وسط الأهل والأحباب والخلان، وبدء حياة صعبة عنيفة قاسية، ورحلة عذاب وكفاح مجيد، تصلح أن تكون رحلة من رحلات السندباد، أو ماجلان، أو مادة تتحدث بها الركبان.إنه يوم السبت الموافق 29 نوفمبر 1969م.الشمس في برج القوس.الرئ......

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