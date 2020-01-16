2020/01/16 | 19:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شرطة ذي قار، اليوم الخميس، القبض على المتهم (أبو عكرب) واخرين متهمين بسرقة (10) دراجات من ساحة الاعتصام في الحبوبي وسط الناصرية.وقالت مديرية الشرطة في بيان لها، ان […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال أبو عكرب واخرين متهمين بسرقة 10 دراجات من ساحة الاعتصام في الحبوبي) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال أبو عكرب واخرين متهمين بسرقة 10 دراجات من ساحة الاعتصام في الحبوبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).