نجمات الفن ينعون الفنانة ماجدة الصباحي: نعزي أنفسنا

2020/01/16 | 19:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ حرص عدد كبير من نجمات الفن ، على نعي الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل عن عمر يناهز 89 عامًا.حيث قالت الفنانة صابرين عبر حسابها الرسمى على تويتر :” الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويلهم محبينك وغادة حبيبتي الصبر والسلوان”.الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته ويلهم محبينك […]

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