2020/01/16 | 19:01 - المصدر: بغداد اليوم

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البنتاغون: ليس لدينا نية للانسحاب من العراق وهدفنا هو البقاء في الشرق الأوسط

كندا وأوكرانيا والسويد وأفغانستان وبريطانيا: على إيران دفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

بغداد اليوم- بغداد

بعث عضو بمفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، اليوم الخميس، رسالة عاجلة الى القوات الأمنية بخصوص ما يجري في محافظة كربلاء.

وقال البياني في تغريدة له، ان "‏تدهور الأوضاع في كربلاء، وانتشار العصابات_الجريمة، والخطف والاغت

بغداد اليوم- بغداد

علق وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، على نجاح العملية الطبية التي اجريت للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني، بعد تعرضه إلى كسر في الفخذ الأيسري، بمقر إقامته في مدينة النجف.

وقال ظريف على حسابه بموقع "

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