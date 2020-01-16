فنّان يهزم داعش بفرشاته وإبداعه، من أجل إعادة الحياة إلى مدينته لوّن كلّ جدران المدينة بألوان السلام

2020/01/16 | 19:04 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعداد وتقديم – جميل الجميل بالرّغم من تقدّمه في العمر وإصابته، وبالرّغم من أنّ الناس كانوا يسافرون ويتركون العراق بسبب الأوضاع والحروب التي واجهت العراق، ومع بداية تحرير مدينة بغديدا مطلع تشرين الأول عام 2016 بدأ مع فريقه من الفنّانين بإزالة آثار داعش، حيث قام هذا الفريق بإزالة كافة الكتابات الموجودة آنذاك على جدران …

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