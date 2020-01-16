بعد 17 عاماً، هل فشلت السياسة الأميركية في العراق؟ آراء خبراء

2020/01/16 | 19:08 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-(أ ف ب) – في العام 2003، وعدت الولايات المتحدة العراقيين بالديموقراطية والازدهار وبعراق جديد.لكن اليوم وبعد 17 عاماً على غزو البلاد، قد يغادر الأميركيون بلداً بمؤسسات ضعيفة، وانقسام طائفي، وتحت سيطرة طهران، عدوة واشنطن اللدودة.ويعاني العراق اليوم ضعفاً اقتصادياً وصناعياً، ولا يمكنه تجديد وضعه السياسي بسبب المحاصصة الطائفية، الأمر الذي اعتبره الباحث […]

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