2020/01/16 | 19:09 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مساعد وزير الدفاع الأميركي: هناك تهديدات من إيران ووكلائها في المنطقة

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