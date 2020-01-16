تحذير عاجل من السعودية للمصريين

2020/01/16 | 19:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، اليوم، الخميس، بيانًا تحذر فيه المصريين من الوقوع في فخ النصب والاحتيال بشأن الحج والعمرة.وأكّدت السفارة في بيان صحفي نشرته على حسابها الرسمي عبر تويتر، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية التي تقوم بالترويج عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ للحصول على رحلات حج أو […]

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