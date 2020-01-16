خمس دول تطالب إيران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية

2020/01/16 | 19:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةعقد وزراء خارجية الدول التي كان مواطنوها ضمن ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، طالبوا فيه طهران بدفع تعويضات لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.وقال وزراء خارجية بريطانيا وكندا والسويد وأفغانستان وأوكرانيا إنه يجب على إيران أن تسمح "بتحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل"، كما طالبوا بمحاسبة وملاحقة المسؤولين عن إسقاط الطائرة المنكوبة.من جهته، أكد وزير الخارجية الكندي، أنه "يجب على إيران أن تتعاون لأن عيون المجتمع الدولي تراقبها".ورحبت الدول المعنية بالالتزام الذي أبدته إيران تجاه هذه القضية إلى غاية اليوم.واعترفت طهران قبل أيام بأنها أسقطت طائرة مدنية أوكرانية "عن غير عمد" ونتيجة لـ"خطأ بشري" بعد أن حلقت قرب منطقة عسكرية حساسة.وقد قتل من جراء هذه الكارثة جميع من كانوا على متن الطائرة البالغ عددهم 176 شخصا.

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