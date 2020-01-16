كمبش: البطالة في المناطق المحررة تتجاوز الـ40%

2020/01/16 | 19:14 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكدت عضو تحالف القوى العراقية، غيداء كمبش، اليوم الخميس، بان معدلات البطالة في المناطق المحررة تجاوزت حاجز الـ40%، داعية الى ضرورة البحث عن طرق ناجعة لتجاوز هذا الملف.وقالت كمبش في تصريح صحفي، تابعته "كلكامش برس" إن "احدى اهم التحديات التي تواجه المدن والمناطق المحررة في البلاد هي ارتفاع معدلات البطالة والتي تجاوزت حاجز الـ40% وهي تمثل مؤشر سلبي يكشف عن الصعوبات الاقتصادية في تلك المناطق خاصة وان الارهاب دمر مصادر رزق عشرات الاف المواطنين".وأضافت أن "الحكومة عليها العمل ببرنامج انعاش وطني يؤدي الى توفير فرص العمل واعطاء دفعة قوية للقطاعات التي تضررت بفعل الارهاب من اجل امتصاص البطالة واعطاء رسائل طمانة تسهم في ايجاد حلول لملف ارتفاع معدلات الفقر المدقع".

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