الإسكان: المباشرة بثلاثة مشاريع تحدُّ من الزخم المروري في بغداد

2020/01/16 | 19:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الخميس، وجود ثلاثة مشاريع تسهم في الحد من الزحامات المرورية في بغداد.

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