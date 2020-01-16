طلبة الفنون الجميلة يستأنفون الدوام بخمسة مطالب

2020/01/16 | 19:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن طلبة كلية الفنون الجميلة- جامعة بغداد، اليوم الخميس، استئنافهم الدوام إبتداءً من يوم الأحد المقبل.

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