الرئيس العراقي يبعث برقية لآية الله السيستاني

2020/01/16 | 19:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث الرئيس العراقي برهم صالح، الخميس، برقية إلى المرجع الديني الاعلى آية الله السيد علي السيستاني للاطمئنان على صحته بعد تعرضه لحادث كسر في الساق....

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