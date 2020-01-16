البنتاغون: ليس لدينا نية للانسحاب من العراق

2020/01/16 | 19:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افادت صحيفة “نيويورك تايمز”، بأن الولايات المتحدة استأنفت أمس الأربعاء عملياتها العسكرية المشتركة مع القوات العراقية، بعد أن توقفت عقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أميركية في بغداد مطلع الشهر الجاري.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولَين عسكريين أميركيين لم تذكر اسميهما قولهما، إن وزارة الدفاع الأميركية تريد أن تستأنف في أسرع وقت ممكن تعاونها مع الجيش العراقي في مجال مكافحة داعش، لكي لا يستغل التنظيم الوضع الراهن، حسبما ذكرت “فرانس برس”.

وبمبادرة من واشنطن توقفت العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين في 5 يناير كانون الثاني أي بعد يومين من مقتل سليماني بغارة شنّتها طائرة أميركية مسيّرة قرب مطار بغداد.

وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، ان “القائد العام للقوات المسلحة لم يمنح موافقات لاستئناف الجيش الأميركي عملياته في العراق”.

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