2020/01/16 | 19:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن متظاهرو ساحة التحرير، اليوم الخميس، عن تأييدهم الكامل لمهلة متظاهري الناصرية للدولة لتنفيذ المطالب.

وقال المتظاهرين في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة "نُعلنُ تأييدنا الكامل للمهلة التي وضعها ثوار ذي قار الشجعان لتنفيذ مطالب الحقة، وسنكون في بغداد على الموعد مع اخوتنا في باقي المحافظات لإعلاء صوت الوطن بوجه محاولات التملص من تنفيذ مطالبنا المشروعة الهادفة لبناء عراق موحد ذي سيادة يحمي مصالح وأمن مواطنيه".

واضافوا "موقفنا هذا يأتي تثميناً لمواقف الناصرية الكبيرة والمُلهمة، منذ بداية الاحتجاجات وإلى هذا اللحظة.



ووفاءً للدماء الطاهرة التي سالت في سبيل الوطن، دماء أحرار العراق التي سقطت في ذي قار والمدن المحتجة كلها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (متظاهرو بغداد يؤيدون مهلة الناصرية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (متظاهرو بغداد يؤيدون مهلة الناصرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).