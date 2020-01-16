التهديدات تطال عائلات الجنود الأمريكيين في الكويت

2020/01/16 | 19:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةكشفت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، عن تعرض عائلات جنود أمريكيين في الكويت، لتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطالبهم بمغادرة المنطقة والعودة إلى بلادهم، عقب التصعيد الأخير بين أمريكا وإيران، بسبب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني، ومهاجمة إيران لعدة قواعد عسكرية أمريكية في العراق.وأوضحت التقارير التي نقلتها صحيفة "القبس" الكويتية،أن بعض العائلات تلقت رسائل مؤيدة لإيران فيما يبدو، وتهديدات عبر إنستغرام، تطالبهم بضرورة مغادرة المنطقة، والعودة إلى بلادهم، إضافة إلى رسائل تهددهم بالاختطاف.وجاء في رسائل التهديد التي تلقاها عدد من عائلات الجنود الأمريكيين، "إذا كنت تحب حياتك وترغب في رؤية عائلتك مرة أخرى، فقم بحزم أغراضك الآن واترك الشرق الأوسط..عد إلى بلدك.أنت ورئيسك المهرج الإرهابي الذي لم يحضر سوى الإرهاب".وأكدت التقارير، أنه لا يوجد أي دليل على أن الرسالة جاءت من الحكومة الإيرانية، مضيفةً أنه تم الطلب من عائلات الجنود عدم نشر تفاصيل شخصية أبدا يمكن أن تساعد أي شخص على تحديد مكان وجودهم، كما تم الطلب منهم وقف الحديث عن ارتباطاتهم بالجيش عبر الإنترنت.ويوجد في الكويت عدة قواعد عسكرية أمريكية، منها معسكر "عريفجان" الواقع في الصحراء، ويتواجد فيه آلاف الجنود الأمريكيين، ويضم قاعدة لمشاة الفرقة الثالثة، إضافة إلى وجود عدة معسكرات أخرى، منها معسكر الدوحة غرب العاصمة الكويتية، وقاعدتا أحمد الجابر وعلي السالم الجويتان.

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