شرطة ذي قار تعتقل ابو عكرب وابو غزلة وابو كفشة

2020/01/16 | 19:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعتقلت شرطة ذي قار ثلاثة متهمين بسرقة دراجات نارية من المعتصمين في ساحة الحبوبي ومناطق متفرقة في مدينة الناصرية والملقبين ( ابو عكرب) و ( ابو غزلة ) و (ابو كفشة) .وقال بيان صادر عن مديرية شرطة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” مفارز مكافحة سرقة السيارات التابعة […]

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